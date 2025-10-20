الصفحة الرئيسية
التالي
من الأخير
من
07:00 AM
الى
07:45 AM
LIVE
روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544422-638965840735393047.jpg
الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة تبني حلول تحفظ الأمن المائي
سياسة
2025-10-20 | 15:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
443 شوهد
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، ضرورة تبني حلول استراتيجية مستدامة تحفظ الأمن المائي في
العراق
.
وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الإثنين في مكتب عضو قيادة الإطار التنسيقي
عبد السادة الفريجي
، لمتابعة آخر التطورات على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الشأن العام".
وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
والأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مشددًا على "أهمية الأمن الانتخابي وتوفير بيئة مستقرة تضمن حرية الناخب وسلامة الاقتراع".
وتابع "كما بحث الإطار التنسيقي أزمة المياه والجهود الحكومية والفنية المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الحيوية"، مؤكدًا على "ضرورة تبنّي حلول استراتيجية مستدامة تحفظ الأمن المائي والسيادة الوطنية، وتضمن توزيعًا عادلًا للموارد بين المحافظات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
