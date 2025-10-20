الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة تبني حلول تحفظ الأمن المائي

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، ضرورة تبني حلول استراتيجية مستدامة تحفظ الأمن المائي في .

وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الإثنين في مكتب عضو قيادة الإطار التنسيقي ، لمتابعة آخر التطورات على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الشأن العام".

وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها والأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مشددًا على "أهمية الأمن الانتخابي وتوفير بيئة مستقرة تضمن حرية الناخب وسلامة الاقتراع".

وتابع "كما بحث الإطار التنسيقي أزمة المياه والجهود الحكومية والفنية المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الحيوية"، مؤكدًا على "ضرورة تبنّي حلول استراتيجية مستدامة تحفظ الأمن المائي والسيادة الوطنية، وتضمن توزيعًا عادلًا للموارد بين المحافظات".