السوداني بمئوية الدستور: نمضي نحو تعزيز وجود الدولة القوية

وقال في بيان، "شارك رئيس ، اليوم الإثنين، في الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة بمناسبة مرور مئة عام على إصدار دستور عام 1925، بحضور؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النوّاب، ورئيس ، وعدد من القيادات السياسية والوطنية والمسؤولين".وأشار الى أن استذكار مئوية أوّل دستور للدولة العراقية الحديثة، يأتي تأكيداً للتحدّيات التي خاضها شعبنا من أجل إدارة مصيره بنفسه، واختيار نهجه الوطني، وقد خرج العراقيون من خوض هذه التحدّيات أقوياء متوحّدين، يجمعهم فضل الوطن عليهم، وصولاً الى دستور عام 2005 الدائم، الذي كُتب بإرادة العراقيين واختيارهم.وأضاف أن "دستور عام 1925 مثّل المحاولة الأولى لتقرير واقع وجود شعبنا، بتنوّعه وأطيافه، وبتاريخه وتجربته الطويلة مع الاحتلالات"، مردفا "دستورنا الدائم لعام 2005، وُلد ليكون عقداً اجتماعياً يؤكد المواطنة، ويربطها بضرورات الدولة والمجتمع، التي تمثلت بمبادئ العدالة، وحماية الحرّيات، والمساواة".وتابع السوداني "نمضي اليوم وفق نهج دستوري يعزز وجود الدولة القوية، بقواتها المسلّحة الوطنية، وباقتصادها النامي، وبالديمقراطية التي تنتهي الى الإنتخاب"، مضيفا "ننطلق اليوم نحو مئوية دستورية ثانية، نعمل فيها من أجل أن تكون مئوية المواطنة الحقيقية، وسيادة القانون، والازدهار والتنمية".