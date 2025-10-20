الصفحة الرئيسية
السوداني بمئوية الدستور: نمضي نحو تعزيز وجود الدولة القوية
سياسة
2025-10-20 | 16:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
136 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الاثنين، أن مضي الحكومة نحو تعزيز وجود الدولة القوية بقواتها المسلحة واقتصادها والديمقراطية.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "شارك رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الإثنين، في الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة
بغداد
بمناسبة مرور مئة عام على إصدار دستور عام 1925، بحضور؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النوّاب، ورئيس
مجلس القضاء الأعلى
، وعدد من القيادات السياسية والوطنية والمسؤولين".
وأشار
السوداني
الى أن استذكار مئوية أوّل دستور للدولة العراقية الحديثة، يأتي تأكيداً للتحدّيات التي خاضها شعبنا من أجل إدارة مصيره بنفسه، واختيار نهجه الوطني، وقد خرج العراقيون من خوض هذه التحدّيات أقوياء متوحّدين، يجمعهم فضل الوطن عليهم، وصولاً الى دستور عام 2005 الدائم، الذي كُتب بإرادة العراقيين واختيارهم.
وأضاف أن "دستور عام 1925 مثّل المحاولة الأولى لتقرير واقع وجود شعبنا، بتنوّعه وأطيافه، وبتاريخه وتجربته الطويلة مع الاحتلالات"، مردفا "دستورنا الدائم لعام 2005، وُلد ليكون عقداً اجتماعياً يؤكد المواطنة، ويربطها بضرورات الدولة والمجتمع، التي تمثلت بمبادئ العدالة، وحماية الحرّيات، والمساواة".
وتابع السوداني "نمضي اليوم وفق نهج دستوري يعزز وجود الدولة القوية، بقواتها المسلّحة الوطنية، وباقتصادها النامي، وبالديمقراطية التي تنتهي الى
صندوق
الإنتخاب"، مضيفا "ننطلق اليوم نحو مئوية دستورية ثانية، نعمل فيها من أجل أن تكون مئوية المواطنة الحقيقية، وسيادة القانون، والازدهار والتنمية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
