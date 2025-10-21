الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
إشارة الـOK تتصدر لقاءات رئيس الوزراء مع ترامب ومبعوثه للعراق.. ما هي الرسالة؟
سياسة
2025-10-21 | 06:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
550 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
تصدّرت خلال الفترة الماضية صور احداها التي جمعت
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بالرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وهما يرمزان لإشارة الـ OK.
كما انتشرت صورة أخرى جمعت
السوداني
بمبعوث الرئيس الأمريكي مارك سافايا وظهر فيها لقطة مشابهة لصورة السوداني وترامب ورفع إشارة الـ OK الشهيرة.
وأثارت هذه الإشارة البسيطة موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول معناها ودلالتها، وما إذا كانت تحمل رسالة سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي الظاهر.
ففي الصورة الأولى، ظهر
ترامب
والسوداني في قمة
شرم الشيخ
بشان غزة وهما يبتسمان ويرفعان الإشارة نفسها، بينما بدت أجواء اللقاء البسيط ودّية للغاية.
وفي صورة أخرى، ظهر السوداني ومارك سافايا – مبعوث ترامب إلى
العراق
– يكرران الإشارة ذاتها خلال لقائهما في
بغداد
.
كما ان هناك صورة ثالثة تم تداولها مؤخرا وتظهر ترامب وسافايا في
البيت الأبيض
بالإشارة ذاتها أيضاً، ما زاد التكهنات حول وجود رمزية متفق عليها تعكس تقارباً سياسياً جديداً بين بغداد وواشنطن في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
تطور في العلاقات العراقية – الأميركية؟
ويوم امس الاثنين، تحدث
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
عن تعيين مبعوث خاص للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إلى العراق، واصفاً الخطوة بأنها "مهمة ومحل ترحيب"، خصوصاً وأن المبعوث "من أصول عراقية ويدرك جيداً طبيعة التحديات التي تواجه البلاد والمنطقة".
وقال السوداني في تصريحات له إن "العراق منفتح على جميع الأطراف الدولية التي ترغب في التعاون الجاد، وإن أي تواصل يصبّ في مصلحة البلاد ويعزز
الاستقرار الإقليمي
سيكون موضع اهتمام الحكومة".
تصريحات السوداني فسّرها مراقبون على أنها إشارة إلى نية بغداد تنويع علاقاتها مع الأطراف الأمريكية، وعدم حصرها بالمؤسسات الرسمية في
واشنطن
فحسب، خاصة في ظل الحديث عن تحركات ترامب لترتيب سياسة خارجية جديدة.
من هو مارك سافايا؟
مارك سافايا، هو رجل أعمال أمريكي من أصول عراقية وبرز اسمه أخيراً بعد تعيينه مبعوثاً خاصاً لترامب إلى العراق.
وقد ظهر إلى جانب الرئيس الأمريكي في عدة مناسبات، وأكد في تصريحات صحفية أنه يسعى إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وبناء جسور جديدة من الثقة مع
الحكومة العراقية
".
ويُعتقد أن اختيار سافايا جاء نتيجة علاقاته الواسعة في الأوساط العراقية، وقدرته على التواصل مع شخصيات سياسية واقتصادية مختلفة، وهو ما قد يساعد ترامب على صياغة مقاربة أكثر مرونة تجاه بغداد إذا عاد إلى البيت الأبيض.
قضية الباحثة الإسرائيلية
إليزابيث تسوركوف
في تطور لافت، دخل اسم مارك سافايا دائرة الجدل مجدداً بعد نشر الباحثة الإسرائيلية
إليزابيث
تسوركوف، التي كانت قد اختُطفت في العراق عام 2023، مقطع فيديو على منصة ظهرت فيه إلى جانبه، مؤكدة أنه لعب "دوراً مهماً" في إطلاق سراحها بعد احتجاز دام أكثر من 900 يوم.
وقالت تسوركوف في منشورها: "مارك سافايا ساعد في التفاوض على إطلاق سراحي دون أن يُقدَّم أي مقابل"، ما أثار موجة من التساؤلات حول الدور الحقيقي الذي أدّاه المبعوث الأمريكي في الملف، وحجم التنسيق الذي جرى بينه وبين أطراف عراقية وأخرى دولية خلال عملية الإفراج.
وتُعد تسوركوف من الشخصيات المثيرة للجدل، إذ كانت قد دخلت العراق بصفة باحثة أكاديمية قبل أن تُختطف في بغداد وسط ظروف غامضة، لتختفي لأكثر من عامين قبل إعلان الإفراج عنها مؤخراً.
رمزية الإشارات وتبدّل المرحلة
الإشارات الثلاث المتكررة – بين ترامب وسافايا والسوداني – لم تمر مرور الكرام.
فبينما رآها البعض مجرد إشارة ترحيب عفوية تُستخدم عالمياً للدلالة على الاتفاق أو النجاح، قرأها آخرون على أنها علامة سياسية تعكس بداية صفحة جديدة في العلاقات العراقية – الأمريكية، وربما استعداد واشنطن (وتحديداً جناح ترامب) لتوسيع الحضور في بغداد عبر قنوات أكثر مباشرة وشخصية.
ويرى محللون أن "ذلك سيدفع ترامب نحو مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن وجود مبعوث من أصول عراقية يملك فهماً داخلياً للبيئة السياسية في بغداد قد يسهم في صياغة تفاهمات جديدة تتجاوز إرث التوترات السابقة.
وبين الرمزية السياسية والصور البروتوكولية، تبقى إشارة الـOK التي جمعت السوداني وترامب ومبعوثه سافايا، مؤشراً على تحوّل محتمل في مسار العلاقات العراقية – الأمريكية، وسط سياق إقليمي متشابك وحسّاس.
أما ظهور مارك سافايا في قضية الباحثة الإسرائيلية، فقد أضفى بعداً جديداً على دوره، ليبقى السؤال الأبرز "هل تمهّد هذه التحركات لمرحلة جديدة من الانفتاح الأمريكي على العراق عبر بوابة المبعوث ذي الجذور العراقية؟
الإجابات قد تتكشف مع تطور العلاقات الامريكية العراقية المتسارعة ووضوح ملامح المشهد السياسي القادم بين بغداد وواشنطن.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
