العراق وتركمانستان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز

وذكر بيان للوزارة، ان "مقرّ ببغداد، شهد اليوم الاثنين الموافق 20 تشرين الأول 2025، انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين جمهورية وجمهورية ، إذ ترأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير ، فيما ترأس الجانب التركمانستاني وكيل وزارة الخارجية أحمد قربانوف".وجرى خلال الاجتماع بحثُ آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبلُ تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتطوير هذه الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.وأشار الوكيل إلى "أهمية استثمار المناخ الإيجابي الذي يشهده العراق على الصعيدين الأمني والسياسي، داعيًا القطاعين العام والخاص في تركمانستان إلى زيارة العراق وبحث فرص التعاون وإقامة الشراكات في المجالات المختلفة بما يعزز الروابط بين البلدين".وتمّ خلال الاجتماع، وفق البيان، "التوقيع على مذكرة تفاهم بين العراق وتركمانستان للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة".