الملا يحذر من الاستبعادات من السباق الانتخابي: خدمة لجهة سياسية معينة

وقال الملا في تدوينة له، إن "تحالف العزم تم استبعاد مرشحين فائزين منه في ، بينهم ورافع ، وفي حسين طلال، في حين شهد تحالف السيادة استبعاد وخالد المفرجي، وتحالف الحسم ، كما استُهدف من تحالف يزن ".وأضاف: "كل ذلك يجري في إطار مخطط لخدمة جهة سياسية بعينها". وأتم :" ألا يدرك الحكماء خطورة ما يحدث؟ الأيادي الخفية تعبث بالانتخابات من أجل مصالحها… احذروها قبل فوات الأوان".