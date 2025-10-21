العراق وإيران يبحثان استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي

وذكر لمستشار في بيان ورد لـ ، أنه "التقى الوفد الأمني الرفيع برئاسة ، ، في ، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء ، وهيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية".وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع الأمني الرفيع، حوار موسع بشأن التعاون في المجال الأمني وضبط الحدود والأحزاب الكردية المعارضة المتواجدة في الإقليم، فضلا عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي وتفاصيل اللجنة المشكلة لمتابعة الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين".