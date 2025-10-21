السامرائي: طريق 100 مهم وحيوي للزائرين والسواح في سامراء

وقال في حديث لـ ، إن "الطريق الذي تم افتتاحه مهم وحيوي للزائرين والسواح ومسافته أكثر من 10 كيلو متر وتم إضافة أكثر من كيلو متر ونصف على الجهد الخدمي".وأوضح أن "المشروع تم تنفيذه بمتابعة حثيثة من قبل محافظ والكوادر المعنية في مدينة سيكون الطريق ضمن المستويات الفنية العالمية التي ترتقي الى استخدام الناس بشكل سليم".من جانبه، أشار محافظ ، الى أن "مشاريع البنى التحتية في سامراء احيلت من قبل المحافظة ووزارة الاعمار والإسكان وبمصادقة ".ولفت الى ان "هذه المشاريع تكفي كل سامراء من شوارع وبنى تحتية وفوقية، بالإضافة الى تنصيب (إشارات مرور ضوئية وكهرباء تحت الارض) وسامراء تستحق".وأكمل، أن " الذي تم افتتاحه لقي عقبتين عند تنفيذه الأولى الامر الغياب مع والأخر التعارضات مع معمل غاز سامراء وهذا ما أخر المشروع قليلاً والان تم تجاوزها".وبين، أن "الموافقات كانت بسعي من قبل رئيس تحالف العزم كون المدينة مليئة بالآثار ولا يمكن العمل دون المحافظة عليها وايضاً تم تجاوز هذه العقبة".