بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
السامرائي: طريق 100 مهم وحيوي للزائرين والسواح في سامراء
سياسة
2025-10-21 | 14:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
172 شوهد
أكد رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، اليوم الثلاثاء، أن مشروع طريق 100 الذي تم افتتاحه مهم وحيوي للزائرين والسواح في
سامراء
.
وقال
السامرائي
في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "الطريق الذي تم افتتاحه مهم وحيوي للزائرين والسواح ومسافته أكثر من 10 كيلو متر وتم إضافة أكثر من كيلو متر ونصف على الجهد الخدمي".
وأوضح أن "المشروع تم تنفيذه بمتابعة حثيثة من قبل محافظ
صلاح الدين
والكوادر المعنية في مدينة
سامراء
سيكون الطريق ضمن المستويات الفنية العالمية التي ترتقي الى استخدام الناس بشكل سليم".
من جانبه، أشار محافظ
صلاح الدين بدر الفحل
، الى أن "مشاريع البنى التحتية في سامراء احيلت من قبل المحافظة ووزارة الاعمار والإسكان وبمصادقة
رئاسة الوزراء
".
ولفت الى ان "هذه المشاريع تكفي كل سامراء من شوارع وبنى تحتية وفوقية، بالإضافة الى تنصيب (إشارات مرور ضوئية وكهرباء تحت الارض) وسامراء تستحق".
وأكمل، أن "
مشروع الطريق
الذي تم افتتاحه لقي عقبتين عند تنفيذه الأولى الامر الغياب مع
وزارة التخطيط
والأخر التعارضات مع معمل غاز سامراء وهذا ما أخر المشروع قليلاً والان تم تجاوزها".
وبين، أن "الموافقات كانت بسعي من قبل رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
كون المدينة مليئة بالآثار ولا يمكن العمل دون المحافظة عليها وايضاً تم تجاوز هذه العقبة".
تابع قناة السومرية على منصة x
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
11:58 | 2025-10-21
إصابة 20 زائراً جراء تسرب غاز على طريق النجف كربلاء
17:03 | 2025-08-09
الشمري يعلن خطة مرورية لانسيابية سير للزائرين والسامرائي يؤكد: مستعدون لتقديم الخدمات
12:01 | 2025-08-28
بالصور من سامراء.. زوار أفارقة يشاركون بخدمة الزائرين
15:33 | 2025-08-31
السامرائي
طريق جديد
سامراء
صلاح الدين بدر الفحل
مثنى السامرائي
السومرية نيوز
وزارة التخطيط
رئاسة الوزراء
مشروع الطريق
سومرية نيوز
صلاح الدين
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
أمن
31.34%
06:49 | 2025-10-20
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
محليات
30.32%
13:55 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
13:55 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
رياضة
24.14%
04:42 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
04:42 | 2025-10-20
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
محليات
14.2%
14:40 | 2025-10-21
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
14:40 | 2025-10-21
المزيد
اخترنا لك
تبادلا 5 الاف رفات فقط.. ايران والعراق يبحثان عن رفات 52 الف مفقود من حرب الثمانينات
02:30 | 2025-10-22
كيف علق علي شمخاني على جدل فيديو زفاف ابنته؟
02:19 | 2025-10-22
نقاط استثنائية عن "السلاح والعقوبات" في اتصال السوداني ووزير الخارجية الامريكي
01:54 | 2025-10-22
السوداني يؤكد لروبيو: حرص الحكومة العراقية على مواصلة زخم التعاون
17:12 | 2025-10-21
قاآني يصل الى بغداد في زيارة غير معلنة
16:42 | 2025-10-21
اعتقال 9 اشخاص مشتبه بهم باغتيال صفاء المشهداني
14:31 | 2025-10-21
