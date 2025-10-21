قاآني يصل الى بغداد في زيارة غير معلنة

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوصول قائد التابع للحرس الثوري ، الى العاصمة في زيارة غير معلنة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "في زيارة غير معلنة، قائد التابع للحرس الثوري الجنرال وصل الى العاصمة ". وأضاف المصدر أنه "من المقرر أن يلتقي قاآني خلال الزيارة بعدد من القيادات والفصائل العراقية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.