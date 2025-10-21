السوداني يؤكد لروبيو: حرص الحكومة العراقية على مواصلة زخم التعاون

وقال في بيان، "تلقى رئيس ، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي "، موضحا "جرى، خلال الاتصال، بحثُ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية والولايات المتحدة الأميركية، ومواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ الشراكة العميقة والمتعددة الأبعاد بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية".

وجدد "حرص على مواصلة زخم التعاون الثنائي، والمضيّ قدماً في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية، ولاسيما تلك المتعلقة بتوسيع الروابط الاقتصادية، وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال، وتهيئة المناخ للاستثمارات والشركات الأميركية في العراق، بما يجسد الرؤية المشتركة بين البلدين".



ونقل البيان عن تأكيده أن "العلاقات الودية بين وواشنطن، تقوم على الحوار البنّاء والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، بما يعزز المصالح المشتركة ويكرّس الثقة المتبادلة، في إطار من التشاور والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة"، مشدداً على ضرورة تجنّب أي خطوات أحادية الجانب خارج إطار التواصل والتشاور.



وتناول الجانبان أيضاً وفق البيان " الدستوري في الانتخابات المرتقبة في العراق"، حيث أكد رئيس "حرص الحكومة على تعزيز المسار الديمقراطي بما يرسخ الاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة في العراق".