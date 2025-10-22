نقاط استثنائية عن "السلاح والعقوبات" في اتصال السوداني ووزير الخارجية الامريكي

البيان الأمريكي الرسمي جاء فيه، على لسان نائب المتحدث باسم الخارجية تومي بيجوت قوله، ان روبيو ناقش العراقي الجهود المبذولة لإتمام الصفقات التجارية الأمريكية في ، وشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات المدعومة من التي تقوض سيادة العراق، وتهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين، وتنهب الموارد العراقية لصالح إيران.بالمقابل، لم يكن البيان العراقي الرسمي "دبلوماسيا بلغة فضفاضة" كماهو معتاد عادة، بل حمل عبارات صريحة تتعلق أيضا بالفصائل، لكن بشكل غير مباشر ولم يتم ذكر الفصائل بشكل علني في البيان، والحديث هنا عن الجزء الذي تضمنه البيان الحكومي العراقي الرسمي الذي جاء فيه ان " اكد أن العلاقات الودية بين وواشنطن، تقوم على الحوار البنّاء والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، مشدداً على "ضرورة تجنّب أي خطوات أحادية الجانب خارج إطار التواصل والتشاور".على ما يبدو أن الخطوات الأحادية التي تحدث عنها السوداني تتعلق بادراج 4 فصائل على قائمة "منظمات الإرهاب الأجنبية"، دون ابلاغ او تنسيق مع بغداد، ثم وضع شخصيات مصرفية ورياضية وشركة المهندس المرتبطة بهيئة الحشد على قائمة العقوبات دون ابلاغ بغداد، وهو ما دفع للخروج ببيان غاضب تجاه اتخاذ خطوات كهذه دون تنسيق، كما اكدت تشكيل لجنة تحقيقية للتحقق من المعلومات التي أوردتها الامريكية.اما الامر الثالث قد يكون هو تعيين مبعوث الى العراق الذي يبدو ان بغداد لم تكن تعلم مسبقا أيضا بهذا الامر، لكن مع ذلك ليس من المتوقع ان تغضب بغداد من هذا الامر خصوصا وان السوداني اعتبر خلال حديث له مع الصحفيين ان المبعوث مرحب به، كما تم تداول صور تظهر السوداني والمبعوث سوية وعلى ما يبدو انها زيارات ولقاءات سابقة.