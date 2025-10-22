Alsumaria Tv
الحكومة تعلن اتخاذ جملة من الاجراءات الخاصة بمحطات الوقود وتعبئة الغاز

سياسة

2025-10-22 | 10:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحكومة تعلن اتخاذ جملة من الاجراءات الخاصة بمحطات الوقود وتعبئة الغاز
359 شوهد

السومرية نيوز – اقتصادي
اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ جملة من الاجراءات الخاصة بمحطات الوقود وتعبئة الغاز.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة شؤون أصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، والعمل على معالجة العقبات التي تواجه عملهم، عقدت الجهات المعنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة النفط، سلسلة اجتماعات تنسيقية، حيث تم خلالها استعراض المشكلات والمقترحات المقدّمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول اللازمة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع النفطي والخدمي، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص".
وأضاف "في هذا الإطار، تؤكد الحكومة أنها تبنّت حزمة من الإجراءات والمعالجات تتضمن ما يلي:
- توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً.
- توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع الأهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق، ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية.
- تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ، وبما ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط.
- التأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة التي أبرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط.
- اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب أو التأخير في تسوية المستحقات.
- معالجة التفاوت في أجور الصهاريج، وكلف النقل والتجهيز، بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل.
- إعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكُلف الإنتاج الحقيقية، ومراجعة عقود المستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك.
- تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص، وتكليف المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح، في ضوء الدراسات المقدمة من الجهات المعنية في وزارة النفط.
- دراسة إمكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز، وتشغيل المحطات من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية.
- توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، وتزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة.
- إلزام محطات الوقود الأهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية.
- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة.
- إلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات مُنصف يهدف إلى الإصلاح بما يمنع الإضرار بالقطاع الخاص.
- الإشادة بدور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج، والذين يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل.
- دراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الأهلية وأصحاب المحطات وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الإنتاجية والموقع الجغرافي.
- دعوة هيئة الرأي في وزارة النفط إلى إقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم.
- استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



اخترنا لك
"التشظي" يصعب عملية تشكيل الحكومة المقبلة في العراق
10:46 | 2025-10-22
تبادلا 5 الاف رفات فقط.. ايران والعراق يبحثان عن رفات 52 الف مفقود من حرب الثمانينات
02:30 | 2025-10-22
كيف علق علي شمخاني على جدل فيديو زفاف ابنته؟
02:19 | 2025-10-22
نقاط استثنائية عن "السلاح والعقوبات" في اتصال السوداني ووزير الخارجية الامريكي
01:54 | 2025-10-22
السوداني يؤكد لروبيو: حرص الحكومة العراقية على مواصلة زخم التعاون
17:12 | 2025-10-21
قاآني يصل الى بغداد في زيارة غير معلنة
16:42 | 2025-10-21

