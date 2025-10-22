"التشظي" يصعب عملية تشكيل الحكومة المقبلة في العراق

وأشار إلى أن الهدوء الانتخابي في يعود إلى تفاهمات مبكرة بين الحزبين الرئيسيين.وقال فريدون في تصريح صحفي إن "مقاطعة التيار الصدري أضعفت التوازن التشريعي والرقابي، وجعلت البرلمان "صوتًا للحكومة لا للشعب"، محذراً من أن "النفوذ الخارجي حاضر في المشهد العراقي، وأن السلاح المنفلت لا يزال خارج سيطرة الدولة".وأضاف أن "تشكيل الحكومة المقبلة سيكون أصعب من السابق، بسبب تشظي التحالفات وصعوبة الوصول إلى الثلثين المطلوبين لانتخاب رئيس الجمهورية"، مرجحاً أن "تخوض الأحزاب الكردية "معركة حقيقية" على المنصب".