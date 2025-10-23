أمانة مجلس الوزراء تنفي عدم ترويج أي معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء

وقالت الأمانة في بيان توضيحي ورد لـ ، أن "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج أية معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، هو خبر غير دقيق ومضلل".وأوضحت الأمانة، أن " لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار المشار إليه، يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تنفيذًا لما ورد في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من ، الذي صوت عليه ، وضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيدًا لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة وتنفيذ بنودها بعدالة وشفافية".وأشارت لمجلس الوزراء، إلى أن "ما تم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام"، مؤكدة أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة".