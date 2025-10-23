السامرائي: أهمية مواصلة الحوار البنّاء بين العراق والولايات المتحدة بمختلف المجالات

وذكر للتحالف، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل القائم بالأعمال في لدى ".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز ".وأكد السّامرائي خلال اللقاء "أهمية مواصلة الحوار البنّاء بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وبما يضمن احترام السيادة ودعم جهود التنمية والاستقرار".وأشار إلى أنّ " القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل هو الطريق الأمثل لتعزيز الشراكات التي تخدم الشعب العراقي وتدعم استقراره السياسي والاقتصادي".