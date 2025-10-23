بعد إغلاق 30 عاماً.. افتتاح السفارة السويسرية في بغداد

وذكر بيان للخارجية العراقية، انه "جرى حفل الافتتاح بحضور عدد من كبار المسؤولين في وأعضاء الوفد السويسري".وأكد حسين، وفق البيان، أن إعادة افتتاح في تمثل خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتجسد ثقة بالبيئة الآمنة والمستقرة التي يشهدها اليوم، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات السويسرية للاستثمار في السوق العراقية، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون.من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسّيس عن "سعادته بإعادة افتتاح السفارة في بغداد، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعكس متانة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لتطويرها في مختلف المجالات. وأكد أن عودة التمثيل الدبلوماسي السويسري إلى بغداد تُعدّ دليلاً على ثقة بلاده بدور العراق الإقليمي، وبمستقبله الواعد كدولة فاعلة تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.