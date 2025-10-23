السوداني يؤكد العمل على بناء الدولة بمؤسساتها ونظامها بعيدا عن سلطة الحزب او الجماعة

وذكر بيان لمكتبه، ان "استقبل اليوم الخميس، شيوخ ووجهاء عشيرة آل إزيرج في ، بحضور النائب الشيخ الإزيرجاوي. وعبر عن الترحيب بالشيوخ والوجهاء وباقي الحاضرين من أبناء العشيرة التي ارتبط معها بعلاقة تاريخية على المستوى الشخصي أيام عمله في وباقي المحافظات. مؤكدا على دور العشائر في كل المحطات والاحداث، واهمها الوقفة البطولية بعد صدور فتوى للمرجعية الدينية العليا، مشددا على الدور المؤثر للعشائر في الانتخابات المقبلة عبر المشاركة الفاعلة والواعية".وأكد السوداني "تحمله المسؤولية بوضع الحلول والمعالجات الحقيقية ووفق خطط ومناهج علمية، مشيراً إلى وجوب العمل على بناء الدولة بمؤسساتها ونظامها بعيدا عن سلطة الحزب او الجماعة".وتابع "في الانتخابات النيابية السادسة، إما أن تؤسس نتائجها لاستقرار يحافظ على ما تحقق بهذه الفترة، او التراجع والتفريط بالمنجزات. كما ان هناك من يمارس الكذب والتضليل والتشويه في محاولة للتأثير على ما تحقق من إنجازات وارباك المشهد".واكمل "حكومتنا جاءت في ظرف عصيب، وبدأت منذ اليوم الأول لعملها بمتابعة حاجات المواطنين واولوياتهم. بالاضافة الى ان الحكومة اتخذت خطوة مهمة بتعيين الخريجيين وتثبيت العقود والمحاضرين".واردف السوداني "ملف الخدمات كانت له الأولوية في عملنا من خلال الجهد الخدمي، واكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة في بغداد والمحافظات. حققنا منجزاً خدمياً واضحاً نفتخر به، ومازال الطريق امامنا لإكمال الخدمات في جميع القطاعات. كما اتخذنا قرارات إصلاحية مهمة تتعلق بواقع الاقتصاد، ولا يمكن الاعتماد على ايرادات النفط فقط".ونوه بان حكومته " بأقل من 3 سنوات حققت إنتقالة حقيقية على المستوى الاقتصادي، وبشهادات مؤسسات دولية، مؤكدا ان اصلاحات الحكومة ستظهر نتائجها بشكل واضح خلال السنوات القليلة المقبلة".واتم "نعمل على الاستمرار بمشروعنا الخدمي والإصلاحي من اجل ضمان ديمومة الإصلاحات، وهو ما سيتحقق من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات. صناديق الاقتراع هي من سيحدد إدارة البلاد للسنوات الأربع المقبلة، ويجب ان يحسن الناخب اختيار من يمثله في ".