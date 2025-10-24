الخارجية: موقف العراق ثابت بدعم القضية الفلسطينية

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، أن "حسين زارَ، اليوم، السفارةَ الفلسطينيّةَ في ، حيث كان في استقباله سفيرُ دولةِ فلسطين لدى جمهوريّة ، أحمد الرويضيّ، وأعضاءُ كادر السفارة. ونقلَ السفير الرويضيّ تحيّاتِ الرئيس (أبو مازن)، ورئيسِ الوزراء، ووزيرةِ الخارجيّة في ، معرباً عن تقدير القيادة الفلسطينيّة لمواقفِ العراق الداعمة والمؤيّدة للقضيّة الفلسطينيّة في جميع المحافل الدوليّة".كما قدّم السفير، وفق البيان، "شكره إلى الحكومة العراقيّة على مبادرتها بإرسال شحنات الوقود إلى قطاع ، والتي خُصِّصت للمستشفيات هناك، ودخلت القطاع بالتنسيق مع ".من جانبه، أكّد الوزير "موقفَ العراقِ الثابت والداعم للقضيّة الفلسطينيّة"، مشيراً إلى أنّ “الإنسانَ مهما قدّم، يظلُّ عاجزاً أمام تضحياتِ الشعبِ الفلسطينيّ وصموده”.وجدّد حسين "رفضَ العراق لقرار كنيست الاحتلال بضمّ الضفّة الغربيّة، مؤكّدًا أنّ هذا القرار يُعدّ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعيّة الدوليّة".