إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544873-638969194275461212.jpg
المندلاوي يؤكد حرص السلطة التشريعية على سن القوانين الضامنة والحامية لحقوق المكونات والاقليات
سياسة
2025-10-24 | 12:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
301 شوهد
أكد النائب الأول لرئيس
مجلس النواب
،
محسن المندلاوي
، اليوم الجمعة، حرص السلطة التشريعية على سن القوانين الضامنة والحامية لحقوق المكونات والاقليات.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "لنائب الأول لرئيس
مجلس النواب
،
محسن المندلاوي
، وصل مساء اليوم الجمعة، إلى
محافظة نينوى
، حيث اجرى جولة ميدانية واسعة شملت مناطق (بعشيقة، بحزاني، والحمدانية)، وذلك للإطلاع عن قرب على الواقع الخدمي والاجتماعي في هذه المناطق، وللتأكيد على مكانة المحافظة بما تمثله من نموذج للتنوع العراقي الأصيل الذي يعكس وحدة النسيج الوطني".
والتقى المندلاوي في بعشيقة، ممثل رجال الدين اليزيدين كوجك نون، وكاهن كنيسة مارت شموني للسريان الارثذوكس، ورئيس
المجلس الإسلامي
الشيخ ملا
عز الدين
، كما التقى في بحزاني راعي كنيسة مارك كوركيس للسريان الارثذوكس الخوري جابر، وعضو
المجلس الروحاني
الإيزيدي الأعلى ورئيس القوالين قوال بهزاد سفو، فيما التقى في
الحمدانية
رئيس اساقفة ابرشية
الموصل
وتوابعها للسريان الكاثوليك المطران مار بندكتوس حنو، بحضور عدد من رؤساء الكنائس والمسؤولين المحليين في القضاء، وفق البيان.
وشدد المندلاوي، على ان "التعايش بين مكونات
نينوى
هو الثروة الحقيقية التي ينبغي حمايتها وتعزيزها، مبينًا ان مجلس النواب كان حريصًا على الدوام للوقوف مع ابناء المحافظة في مطالبهم العادلة، وتشريع القوانين الضامنة لحقوق المكونات والاقليات كافة، فيما اعتبر ان المسؤولية تقتضي التقرب من الشعب وتلمس همومه واحتياجاته ميدانيًا، وان زيارته نابعة من اهتمامه الكبير في دعم المحافظة وترسيخ الاستقرار والتنمية فيها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية
12:23 | 2025-09-17
السوداني يؤكد لروبيو: حرص الحكومة العراقية على مواصلة زخم التعاون
17:12 | 2025-10-21
السوداني يؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
04:08 | 2025-08-18
رئيسا الوزراء والبرلمان يبحثان ملف الانتخابات وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
15:39 | 2025-09-25
محسن
المندلاوي
المجلس الإسلامي
المجلس الروحاني
محسن المندلاوي
السومرية نيوز
محافظة نينوى
مجلس النواب
رئيس المجلس
سومرية نيوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
محليات
32.21%
11:40 | 2025-10-23
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
11:40 | 2025-10-23
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
دوليات
29.04%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.51%
04:02 | 2025-10-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:02 | 2025-10-23
العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط
رياضة
18.24%
03:56 | 2025-10-23
العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط
03:56 | 2025-10-23
أحدث الحلقات
Biotic
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
الخارجية: موقف العراق ثابت بدعم القضية الفلسطينية
10:23 | 2025-10-24
السوداني يوجه بتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين
08:58 | 2025-10-24
امام جمعة النجف بشأن الانتخابات: المرجعية حسمت الموقف
07:52 | 2025-10-24
العراق يتحرك تجاه البقاء التركي
06:49 | 2025-10-24
ماكرون يزور العراق قريبا
05:28 | 2025-10-24
"الأوردرات" تحكم حضور النواب.. برلمانية تكشف تدهور أداء البرلمان وإضعاف دور المشرع
15:30 | 2025-10-23
فريق السومرية
