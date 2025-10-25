"صفحة جديدة بدأت".. مبعوث ترامب الى العراق يكشف طبيعة مهمته ببغداد

وقال سافايا في تصريحات نقلتها وسائل اعلام أمريكية، إنّ " لا تسعى إلى فرض أجندة على ، بل إلى دعم حكومة مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها السيادية بحرية تامة".وأضاف، أن "هدفي هو العمل مع جميع الأطراف العراقية السياسية والدينية والاقتصادية لضمان عراقٍ مستقر ومزدهر يمكنه أن يكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة، بعيداً عن الصراعات الإقليمية".وأشار إلى أن "العراق يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية هائلة، وأن استثمارها بالشكل الصحيح يمكن أن يجعل منه مركزاً إقليمياً للتنمية والاستقرار في الشرق الأوسط.واكد أن "زيارتي المقبلة إلى ستكون رسالة واضحة بأن ملتزمة بدعم عراق قوي وموحد، وأن صفحة جديدة من التعاون بدأت بالفعل بين البلدين".