وزير الخارجية الكرواتي: ندعم وحدة العراق وسيادته

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي، "بحثت مع نظيري الكرواتي المسائل النفطية واستثمار الغاز"، مشيرا الى ان "كرواتيا لديها شركات متقدمة في مجال إزالة الألغام".وأضاف حسين، أن "سيكون هناك لقاء بين ممثلي شركة كرواتية متخصصة في مجال الطاقة مع نظرائهم العراقيين في ، وسيكون هناك نقاشات بين مع شركة كرواتية متخصصة في مجال تصنيع الأسلحة الخفيفة".وأضاف وزير الخارجية، "ناقشنا إعفاء الدبلوماسيين العراقيين من سمة الدخول إلى كرواتيا"، مؤكدا على "وجود مشروع للتعاون في مجال الازدواج الضريبي بين وكرواتيا لتشجيع شركات البلدين على الدخول بمشاريع مشتركة".من جهته، قال وزير الخارجية الكرواتي، "نقدر موقف العراق في تعزيز السلام بالشرق الأوسط، وندعم وحدة العراق وسيادته"، لافتا الى "وجود امكانية لتحقيق المزيد من التعاون مع العراق في مجال الطاقة".