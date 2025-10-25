نقيب الصحفيين العراقيين يجدد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية

وقالت في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم سفير في الرويضي لمناسبة انتهاء عمله، وجدد اللامي خلال اللقاء موقف الداعم للقضية الفلسطينية وتضامن الأسرة الصحفية العراقية مع أبناء الشعب الفلسطيني" .وأشار نقيب الصحفيين العراقيين الى أن " لاتحاد الصحفيين العرب في اجتماعها الأخير المنعقد في مدينة العيون المغربية قررت إرسال وفد من الاتحاد لزيارة غزة للوقوف على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هناك وحث الدول والحكومات على تقديم الدعم والمساعدات الان والتأكيد على وصول المساعدات الإنسانية الان والتأكيد على وصول المساعدات الى عوائل الصحفيين الفلسطينيين والشهداء والمصابين منهم كذلك دعوة بتكوين لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق الكاملة في الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وتقديم شكوى رسمية أمام لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وفي مقدمتهم الإسرائيلي ".من جانبه، عبر سفير دولة فلسطين عن اعتزازه بدور نقابة الصحفيين والأسرة الصحفية العراقية البارز والمؤثر من أجل القضية الفلسطينية وتعزيز دورها على مستوى ، بحسب البيان.