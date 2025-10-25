السامرائي يبحث مع النعيمي أوضاع كركوك واحتياجاتها الخدمية والتنموية

وذكر بيان للتحالف، ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم ، زار برفقة وزير التربية إبراهيم النامس ووفد من قيادات تحالف العزم، المهندس ، المرشح بالتسلسل 1 ضمن القائمة رقم 241، في مضيف السادة النعيم، بحضور أمير النعيم عمر وعدد من شيوخ ووجهاء مدينة ".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع المحافظة واحتياجاتها الخدمية والتنموية، والتأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع المواطنين".وعبّر الحضور عن "دعمهم الكبير لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل أبناء كركوك والدفاع عن استحقاقاتهم الوطنية في المرحلة المقبلة".