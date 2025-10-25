الصفحة الرئيسية
13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار خلال حفلة في نورث كارولاينا
السوداني يبارك لمنتسبي الداخلية فوزهم بجائزتين عربية ودولية: مستمرون بمحاربة السموم
سياسة
2025-10-25 | 09:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
140 شوهد
بارك رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، الى لمنتسبي الداخلية فوزهم بجائزتين عربية ودولية، مؤكداً أنه مستمرين بمحاربة السموم.
وقال
السوداني
في تغريدة على أكس، تابعتها
السومرية نيوز
، أنه "نبارك لمنتسبي
وزارة الداخلية
فوزهم بجائزتين، على المستوى العربيّ والدوليّ، لأفضل تعاون ميدانيّ معلوماتيّ عملياتيّ، لضبط شبكات تهريب
المخدرات
. ".
وتابع، إنّ "هذا التكريم يؤكد التطور الملحوظ في أداء قواتنا الأمنية المتخصصة في هذا الجانب، ويُعدّ من ثمار الاهتمام الكبير الذي أبدته حكومتنا في مجال
مكافحة المخدرات
، وملاحقة شبكاتها المحلية والدولية".
وأضاف: "أننا من هنا نؤكد استمرارنا بالحرب على هذه السموم، من أجل مستقبل ناصع وآمن لشبابنا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
اشادة عالمية بأداء مكافحة المخدرات.. الداخلية تعلن الظفر بجائزتين دوليتين
09:06 | 2025-10-22
09:06 | 2025-10-22
العراق يخطف المركز الأول في مسابقة المحارب الدولي
15:08 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025
07:08 | 2025-10-13
07:08 | 2025-10-13
السامرائي يبارك بفوز المنتخب الوطني: العراق حاضر في الميادين
17:42 | 2025-10-11
17:42 | 2025-10-11
السوداني
الداخلية
الجوائز
محمد شياع السوداني
بارك رئيس الوزراء
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
السامرائي: أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء كركوك وتعزيز التواصل معهم
10:08 | 2025-10-25
10:08 | 2025-10-25
السامرائي يبحث مع النعيمي أوضاع كركوك واحتياجاتها الخدمية والتنموية
09:40 | 2025-10-25
09:40 | 2025-10-25
نقيب الصحفيين العراقيين يجدد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية
07:47 | 2025-10-25
07:47 | 2025-10-25
السوداني يتحدث عن مشاريع المستشفيات التي ستدخل الخدمة قريبا بالبصرة
04:58 | 2025-10-25
04:58 | 2025-10-25
"الأسعار ارتفعت".. مرشحون يشترون "المنشور الترويجي" بالاف الدولارات من مدونين عراقيين
04:55 | 2025-10-25
04:55 | 2025-10-25
رئيس الوزراء يفتتح وحدة التكسير بالعامل المساعد/ FCC في مصفى الشعيبة بالبصرة
04:21 | 2025-10-25
04:21 | 2025-10-25
