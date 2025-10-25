السامرائي: أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء كركوك وتعزيز التواصل معهم

وذكر بيان للتحالف، ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، يرافقه وزير التربية إبراهيم النامس، استقبل في بمحافظة ، المرشحين عن التحالف في المحافظة، وهم مرهون، وقتيبة ، وجمعة الدراويش، ورعد عكاب".وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوضاع كركوك ومستجدات الحملة الانتخابية فيها، والتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز التواصل مع المواطنين".وشدّد السّامرائي على "دعم قيادة التحالف الكامل لمرشحي كركوك وثقته بقدرتهم على تمثيل محافظتهم بأمانة ومسؤولية، والسعي لتحقيق تطلعات أبنائها في التنمية والاستقرار".