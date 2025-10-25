السامرائي يدعو الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات

وقال خلال مؤتمره المركزي في ، "اجعلوا يوم 11-11 يوم زحف نحو صناديق الاقتراع، وأدعو أبناء محافظاتنا إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

وأضاف "تحالف العزم يبحث عن شركاء أقوياء لبناء مناطقنا ومدننا"، مردفا "بناء الإنسان قضية أساسية في تحالف العزم".

وشدد رئيس تحالف العزم بالقول "نحن مصرون على إعمار سامراء وصلاح الدين وإشراك أبنائنا في صناعة القرار".