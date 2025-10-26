القيسي: من يدّعي أن قرار منح الوزارات بيده القلق على المنصب الذي يحلم بالعودة له

– سياسي

أكد رئيس تحالف العزم في النائب ، اليوم الاحد، ان من يدّعي أن قرار منح الوزارات بيده القلق على المنصب الذي يحلم بالعودة له.



وأضاف "‏الإجماع متحقق". وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "الأجدر بمن يدّعي أن قرار منح الوزارات بيده، أن يقلق كثيرًا على المنصب الذي يحلم بالعودة له".وأضاف "‏الإجماع متحقق".

