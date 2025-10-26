رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اشراك كرواتيا بالفرص الاستثمارية لمشروع طريق التنمية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيسِ مجلسِ الوزراء ، استقبل اليوم الأحد، وزير خارجية كرواتيا غوردان غريليتش رادمان والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل السعي لتطويرها في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".وأكد "أهمية تنمية العلاقات الثنائية الممتدة لسنوات طويلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال الفرص المتاحة في ، وأهمية تواجد الشركات الكرواتية في مختلف قطاعات العمل"، مشيرا إلى "ضرورة تشكيل لرجال الأعمال بهدف تنمية المشاريع للقطاع الخاص العراقي والكرواتي، وتبادل وجهات النظر".ولفت إلى " ومميزاته، باعتباره مشروعاً عراقياً إقليمياً عربياً ودولياً، وما يتضمنه من فرص استثمارية، وأهمية إشتراك كرواتيا في هذه المجال، لما تمتلكه من موقع متميز، كما تطرق السوداني إلى تعزيز التعاون في الجانب العسكري، موجها "بعقد لقاء بين رئيس الحربي، ووزير الخارجية الكرواتي؛ من أجل وضع التصوّرات المشتركة في هذا الجانب".وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وغزّة، ورفض أية محاولة لتغيير الحدود وتوسعة الصراعات، وأن العراق متمسّك بسياسته الخارجية المتوازنة، التي تعتمد الحوار، وتلتزم بعدم التدخل في للدول والبلدان، وإسناد الاستقرار في المنطقة".من جهته، عبّر رادمان عن تقديره "لمواقف رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى "ما يشهده العراق من استقرار ملحوظ ونهضة اقتصادية وعمرانية".وعبر عن رغبة بلاده "في تعزيز التعاون في ضوء ما تمتلكه الشركات الكرواتية من خبرات في المجالات العسكرية والطاقة والزراعة والسياحة وغيرها".