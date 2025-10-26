الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545034-638970839664762531.jpeg
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اشراك كرواتيا بالفرص الاستثمارية لمشروع طريق التنمية
سياسة
2025-10-26 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاحد، ضرورة اشراك كرواتيا بالفرص الاستثمارية لمشروع
طريق التنمية
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيسِ مجلسِ الوزراء
محمد شياع السوداني
، استقبل اليوم الأحد، وزير خارجية كرواتيا غوردان غريليتش رادمان والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل السعي لتطويرها في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
وأكد
السوداني
"أهمية تنمية العلاقات الثنائية الممتدة لسنوات طويلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال الفرص المتاحة في
العراق
، وأهمية تواجد الشركات الكرواتية في مختلف قطاعات العمل"، مشيرا إلى "ضرورة تشكيل
مجلس مشترك
لرجال الأعمال بهدف تنمية المشاريع للقطاع الخاص العراقي والكرواتي، وتبادل وجهات النظر".
ولفت إلى "
مشروع طريق التنمية
ومميزاته، باعتباره مشروعاً عراقياً إقليمياً عربياً ودولياً، وما يتضمنه من فرص استثمارية، وأهمية إشتراك كرواتيا في هذه المجال، لما تمتلكه من موقع متميز، كما تطرق السوداني إلى تعزيز التعاون في الجانب العسكري، موجها "بعقد لقاء بين رئيس
هيئة التصنيع
الحربي، ووزير الخارجية الكرواتي؛ من أجل وضع التصوّرات المشتركة في هذا الجانب".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وغزّة، ورفض أية محاولة لتغيير الحدود وتوسعة الصراعات، وأن العراق متمسّك بسياسته الخارجية المتوازنة، التي تعتمد الحوار، وتلتزم بعدم التدخل في
الشؤون الداخلية
للدول والبلدان، وإسناد الاستقرار في المنطقة".
من جهته، عبّر رادمان عن تقديره "لمواقف رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى "ما يشهده العراق من استقرار ملحوظ ونهضة اقتصادية وعمرانية".
وعبر عن رغبة بلاده "في تعزيز التعاون في ضوء ما تمتلكه الشركات الكرواتية من خبرات في المجالات العسكرية والطاقة والزراعة والسياحة وغيرها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
