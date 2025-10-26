السوداني يطلق مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني ويعلن توسيع نطاق توطين رواتب القطاع الخاص

وذكر بيان لمكتبه، ان "الاجتماع عقد بحضور رئيس ، وممثلي الجهات المعنية بالوزارات والهيئات، ورابطة المصارف الخاصة العراقية".وأكد ، خلال الاجتماع، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحويل الاستثمار إلى محرّك فعّال لتشغيل وتأهيل الشباب وضمان حقوقهم، يسهم في خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل المشاريع الاستثمارية، عبر شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة".وجرى خلال الاجتماع إقرار عدد من المخرجات التنفيذية أبرزها:-إطلاق (مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني) برعاية السيد رئيس ، لتكون الإطار الجامع لكل الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل الوطني ضمن المشاريع الاستثمارية، والمساهمة في خفض نسب البطالة.-تشكيل لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني، بما يضمن تشغيل الشباب بنسب مهمة ضمن مختلف القطاعات الاستثمارية، وإلزام المستثمرين بآليات واضحة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.-اعتماد منصة إلكترونية موحّدة تربط للاستثمار، ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة، والبنك المركزي العراقي، لتوثيق بيانات العاملين في المشاريع الاستثمارية، وربطهم بالضمان الاجتماعي والصحّي.-توسيع نطاق توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص ضمن النظام المصرفي الوطني، بإشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.-منح حوافز وامتيازات للمشاريع الملتزمة بتشغيل العراقيين وتوطين رواتبهم، ومنحها شهادة “ المسؤول اجتماعياً” برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح حوافز للعاملين في القطاع الخاص، أسوةً بالعاملين في القطاع الحكومي، بما يعزّز العدالة الوظيفية ويشجّع الانخراط في سوق العمل الوطني.-إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني والتقني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بدعم من المؤسسات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر العراقية وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، وبما يضمن تمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وتلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية من المهارات الوطنية المتخصصة".