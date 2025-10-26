الاعرجي يشيد بدور الخارجية في ترجمة سياسة الانفتاح مع الملفات الدولية الحساسة بحكمة

وقال لمستشار في بيان ورد لـ ، ان " التقى، اليوم الأحد، وزير الخارجية "، مبينا ان "اللقاء تناول اللقاء استعراضاً لآخر مستجدات الأوضاع وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث دور الدبلوماسية العراقية وتوجهات في الانفتاح على دول العالم".وأشاد ، "بدور في ترجمة سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة العراقية وتعاطيها مع الملفات الدولية الحساسة بحكمة، تعزيزا لمصالح العليا ودوره المحوري في ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة والعالم".