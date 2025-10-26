السوداني: المنافسة الانتخابية يجب أن تكون على البرامج والمشاريع

اعتبر ، الأحد، أن المنافسة الانتخابية يجب ان تكون على أساس البرامج والمشاريع، فيما أشار الى أن المشاركة الفاعلة بالانتخابات يجب أن تكون محل اتفاق الجميع.

​

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأحد، شيوخ ووجهاء عشائر مناطق الرضوانية وأبو غريب واليوسفية بحضور النائب السابق والمرشح لانتخابات السيد ، وجمع من الأكاديميين والنخب والمثقفين".

ولفت الى أن "حكومتنا عملت على تنفيذ جملة أولويات في برنامجها، وهي توفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".



وأضاف أن "توفير الخدمات كان له الأولوية في عمل حكومتنا، سواء بإكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة او بإطلاق مشاريع جديدة في عموم "، مردفا "تمكنا من خفض الفقر بنسبة كبيرة ووفرنا الاعانة النقدية والحصة التموينية الى 900 الف مستفيد، واتخذنا خطوات منهجية لإصلاح الاقتصاد ولدينا رؤية وتوجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية".

وتابع "المشاركة الفاعلة بالانتخابات يجب ان تكون محل اتفاق الجميع ولا يجب التفريط بها لأنها حق دستوري سيحدد مصير البلد للأربع سنوات المقبلة"، مشددا بالقول "المنافسة الانتخابية يجب ان تكون على أساس البرامج والمشاريع بعيداً عن خطابات الفتنة والمناطقية واثارة الفتن".