زيارة الفياض الى انقرة.. ماذا تريد تركيا من الحشد الشعبي؟

وبالرغم من ان الزيارة جاءت بالتزامن مع اعلان الجانب التركي تمديد تواجد قواته في ، وإعلان حزب الانسحاب من الى العراق ضمن خطوات اعلان السلام والقاء السلاح، لكن في العادة يكون جهاز الامن الوطني او مستشارية الامن الوطني او جهاز المخابرات هي الجهات المعنية بالغالب في السفر والتواصل وارسال المبعوثين الى لهذا الغرض، لكن ان يزور رئيس تركيا بشكل منفرد، يعني بشكل واضح ان القضية المبحوثة تتعلق حصرا بالحشد الشعبي دون غيره.بيان هيئة الحشد تحدث عن ان "اللقاء بحث العلاقات بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما ينعكس إيجاباً على مصالح العراق، حكومةً وشعباً"، واكتفى بهذا القدر الذي اكتفى به الجانب التركي أيضا، فالخارجية التركية لم تكشف هي الأخرى تفاصيل اللقاء واسبابه.وتطرح عدة احتمالات عن زيارة الفياض الى تركيا، فربما الامر يتعلق بقصة تمديد التواجد التركي وحزب العمال الكردستاني، واحتمالية ارتباط الامر بسنجار، فهناك تقارير تشير الى ان بعض العناصر والالوية في المنضوية في هي أساسا في الكردستاني أيضا، كما ان الامر الاخر من الممكن انه يرتبط بسوريا وضرورة كسر الجمود بين الحشد الشعبي كمؤسسة امنية وبين وضرورة إعادة التعاون الأمني.