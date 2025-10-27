الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
السيد الصدر يوجه بحل نزاع عشائري مسلح "اندلع بسبب خلاف على الانتخابات" (وثيقة)
سياسة
2025-10-27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,153 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
وجه زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الاثنين، بالتدخل لفض نزاع عشائري في
محافظة ذي قار
اندلع بسبب خلاف على "مرشحين للانتخابات" بدأ من طلاب في المدرسة.
واظهرت وثيقة نشرتها منصات مقربة من
التيار الوطني الشيعي
، وتابعتها
السومرية نيوز
، والتي تتضمن موقفا حول ما يحصل بسبب الانتخابات في عموم
العراق
والتي تقدم بشكل دوري الى
السيد الصدر
على ما يبدو، ان شجارا في
محافظة ذي قار
وقع بين بعض الطلبة بسبب خلاف على دعم مرشحين للانتخابات وقد وصل الخلاف الى نزاع عشائري مسلح بين عوائلهم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أدى لاحتراق مضيفين واصابة 7 اشخاص".
وعلق السيد
الصدر
على هذه الحادثة بالقول: "نرجو التدخل لحل المشكلة.. فالصراع على الدنيا أمر قبيح وحقن الدماء واجب مقدس".
ويوم امس أعلنت
وزارة الداخلية
اعتقال 27 متهما على خلفية نزاع عشائري في احدى قرى قضاء
سيد دخيل
، والذي أدى لاصابة 6 مواطنين نتيجة خلاف قديم، وهو سبب مخالف لما ورد في وثيقة الموقف المقدم للسيد الصدر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
