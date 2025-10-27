السيد الصدر يوجه بحل نزاع عشائري مسلح "اندلع بسبب خلاف على الانتخابات" (وثيقة)

واظهرت وثيقة نشرتها منصات مقربة من ، وتابعتها ، والتي تتضمن موقفا حول ما يحصل بسبب الانتخابات في عموم والتي تقدم بشكل دوري الى على ما يبدو، ان شجارا في وقع بين بعض الطلبة بسبب خلاف على دعم مرشحين للانتخابات وقد وصل الخلاف الى نزاع عشائري مسلح بين عوائلهم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أدى لاحتراق مضيفين واصابة 7 اشخاص".وعلق السيد على هذه الحادثة بالقول: "نرجو التدخل لحل المشكلة.. فالصراع على الدنيا أمر قبيح وحقن الدماء واجب مقدس".ويوم امس أعلنت اعتقال 27 متهما على خلفية نزاع عشائري في احدى قرى قضاء ، والذي أدى لاصابة 6 مواطنين نتيجة خلاف قديم، وهو سبب مخالف لما ورد في وثيقة الموقف المقدم للسيد الصدر.