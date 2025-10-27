رؤيا منامية أكدت صحة القرار.. السيد الصدر يجدد رفضه المشاركة في الانتخابات

في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أنه "لا أقول قولي هذا حاجة بي لغير الله سبحانه وتعالى ورضاه، ولكني أريد لكم الصلاح والإصلاح فلا يزيد الله بلاءه وعذابه". فإنه يستنكر الكثير من مقلدي (قدس سره) حالياً أو سابقاً الاختلاف بالمواقف السياسية ولا سيما أمرنا السابق بالاشتراك بالانتخابات السابقة ونهينا الصارم عن الاشتراك بالانتخابات الحالية، متناسين النهي عن الزيارة الشعبانية بعد الأمر بالمشي إلى في الخامس عشر من شعبان المعظم آنذاك وكان كلامه حسب ما أذكر بسمه تعالى بلغنا بالمنع الأكيد والشديد بالسير إلى كربلاء المقدسة في هذا العام، لذا وجب العمل بالتقية".وأضافت، وما كانت الانتخابات يوماً أكثر أهمية من الأمور العقائدية، وما كانت التقية من الظالم أشد من (التقية) من الفساد والفاسدين، وما كانت التقية أهم من تقوى الله تعالى وطاعته وأمره بعدم إعانة الفاسد على فساده، فما أشبه اليوم بالأمس ولكنهم قوم يجهلون".وأشار إلى أنه "رأى في المنام حيث كان يؤم المصلين ولكن بعض المأمومين يخالفون اتجاه القبلة"، معتبراً أن "ذلك دلالة معنوية السيد الوالد ونجله على قرار عدم الاشتراك في الانتخابات".التغريدة ادناه: