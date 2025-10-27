السوداني يطلق خط 400 ك.ف بقدرة 1000 ميكاواط لتعزيز منظومة الكهرباء الجنوبية

وأوضح أن الحكومة أولت قطاع الطاقة والكهرباء اهتماماً كبيراً، في ظل حاجة الى المزيد من مشاريع الإنتاج، الى جانب الحاجة لتطوير قدرات التوزيع والنقل، مؤكداً أن افتتاح هذا الخط الجديد سيعزز ترابط بمناطق الوسط، ويرفع من عدد ساعات استقرار تغذية لمناطق؛ البتيرة، وغرب ، وبعض الأحياء في المركز، بحسب بيان لمكتبه.وأشار رئيس الى أن هذا المشروع هو واحد من ثلاثة خطوط، الثاني هو خط القرنة– العمارة (400 ك.ف)/ 83 كم، الذي سيدخل الخدمة خلال ايام قليلة، والثالث هو خط ميسان– (400 ك.ف)/ 200 كم، وبلغت نسبة إنجازه 75%.وبين أن مشاريع النقل للمنظومة الكهربائية تتطلب إدارة وتوزيع الطاقة بشكل كفوء ومدروس، بما لا يقل عن أهمية الإنتاج، حيث تعمل على تقليل الضائعات وتوفير الطاقة، وتعزز القدرة على فك الاختناقات، وتضيف المزيد من كفاءة التوزيع للطاقة الكهربائية، خاصة في اوقات ذروة الطلب.