السوداني لشيوخ السواعد: ملتزمون بتنفيذ برنامجنا والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية

وقال في كلمة له خلال اللقاء، إن "العشائر أعطت تضحيات كبيرة من أجل الدولة وأمنها واستقرارها، وسيادة القانون، ودور العشائر مهم في مختلف المراحل والمحطات التي شهدها ، وأهمها تلبية نداء المرجعية الدينية العليا في فتوى ".وأضاف ، "لا يمكن السماح بالإساءة الى سمعة العشائر، والأجهزة الأمنية تنفذ واجبها وفقاً للقانون، وكل الاحترام والتقدير لمواقف العشائر الداعمة للقانون والامن والاستقرار".واعتبر السوداني، أن "الانتخابات محطة مفصلية مهمة في تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمشاركة الواسعة والواعية أمر مهم في الانتخابات، والمواطن اليوم يستطيع التمييز والاختيار"، مستدركا بالقول "يجب المحافظة على المكتسبات الديموقراطية، رغم التحديات والأخطاء التي رافقت العملية السياسية".واضح السوداني، "ملتزمون بتنفيذ برنامجنا، والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية في عموم العراق"، مشيرا الى ان "الحكومة تشكلت منذ 3 سنوات، وتمكنا من تحقيق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، ونعمل على أن يكون القادم افضل، من خلال استمرار العمل على تحقيق الإنجازات والإصلاحات".