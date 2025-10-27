الصفحة الرئيسية
أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع
السوداني لشيوخ السواعد: ملتزمون بتنفيذ برنامجنا والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية
سياسة
2025-10-27 | 06:21
السومرية نيوز
– سياسية
التقى رئيس
مجلس الوزراء
السيد محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، عدداً من شيوخ ووجهاء عشيرة السواعد في مضيف الشيخ أحمد زرزور
الساعدي
بمحافظة ميسان، فيما أكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها، والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية في عموم
العراق
.
وقال
رئيس الوزراء
في كلمة له خلال اللقاء، إن "العشائر أعطت تضحيات كبيرة من أجل الدولة وأمنها واستقرارها، وسيادة القانون، ودور العشائر مهم في مختلف المراحل والمحطات التي شهدها
العراق
، وأهمها تلبية نداء المرجعية الدينية العليا في فتوى
الجهاد الكفائي
".
وأضاف
السوداني
، "لا يمكن السماح بالإساءة الى سمعة العشائر، والأجهزة الأمنية تنفذ واجبها وفقاً للقانون، وكل الاحترام والتقدير لمواقف العشائر الداعمة للقانون والامن والاستقرار".
واعتبر السوداني، أن "الانتخابات محطة مفصلية مهمة في تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمشاركة الواسعة والواعية أمر مهم في الانتخابات، والمواطن اليوم يستطيع التمييز والاختيار"، مستدركا بالقول "يجب المحافظة على المكتسبات الديموقراطية، رغم التحديات والأخطاء التي رافقت العملية السياسية".
واضح السوداني، "ملتزمون بتنفيذ برنامجنا، والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية في عموم العراق"، مشيرا الى ان "الحكومة تشكلت منذ 3 سنوات، وتمكنا من تحقيق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، ونعمل على أن يكون القادم افضل، من خلال استمرار العمل على تحقيق الإنجازات والإصلاحات".
مقالات ذات صلة
مكتب السوداني يستعرض منجزات السنوات الثلاث: ملتزمون باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي
07:55 | 2025-10-27
السامرائي يبحث مع النعيمي أوضاع كركوك واحتياجاتها الخدمية والتنموية
09:40 | 2025-10-25
السّامرائي يزور سامراء ويؤكد أهمية استمرار المشاريع الخدمية التي تنهض بواقع المدينة
07:17 | 2025-10-19
السوداني لرئيس مجلس بغداد: ضرورة انسجام خطط تنفيذ المشاريع مع البرنامج الحكومي
11:12 | 2025-09-27
السوداني
ميسان
السواعد
السيد محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المشاريع الخدمية
الأجهزة الأمنية
الجهاد الكفائي
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
28.86%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
27.07%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
25.09%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
18.98%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
مكتب السوداني يستعرض منجزات السنوات الثلاث: ملتزمون باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي
07:55 | 2025-10-27
السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمجسر دور النفط و7 مشاريع خدمية في ميسان
07:21 | 2025-10-27
السوداني: معمل ميسان سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية
06:54 | 2025-10-27
السوداني يطلق خط 400 ك.ف بقدرة 1000 ميكاواط لتعزيز منظومة الكهرباء الجنوبية
05:48 | 2025-10-27
العراق على مفترق اقتصادي: 15 تشريعاً حيوياً تنتظر التصويت في مجلس النواب
05:33 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
