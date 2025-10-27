السوداني: معمل ميسان سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545112-638971596122928621.jpg
السوداني: معمل ميسان سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية
سياسة
2025-10-27 | 06:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أطلق رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، الأعمال التنفيذية لإنشاء معمل
ميسان
لإنتاج المحاليل الوريدية الطبية والأدوية، الذي يمثل الثاني من نوعه على مستوى
العراق
، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص في
محافظة ميسان
.
وقال
السوداني
في بيان نقله مكتبه الإعلامي وورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الحكومة وضعت القطاع الصحي في سلم أولوياتها"، مؤكداً الثقة بـ"قدرات القطاع الخاص على تلبية الاحتياجات الوطنية من الأدوية والمستلزمات الطبية عبر تفعيل
الصناعات الدوائية
، التي شهدت في آخر سنتين قصّة نجاح حقيقية، بوصفها ركيزة أساسية في الأمن الدوائي، الذي هو جزء من
الأمن الوطني
والقومي".
وأضاف السوداني، أن "المصنع سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية، وسيعمل بتقنيات حديثة ومتطورة، وبخطوط إنتاجية ذات منشأ الماني".
وبحسب البيان، جرى خلال السنتين الماضيتين افتتاح (5) مصانع جديدة للمحاليل الوريدية (المنقذة للحياة)، وارتفعت نسبة تلبية الطلب المحلي منها الى (70%) وصولا الى الاكتفاء الذاتي مطلع العام المقبل.
وفي ما يتعلق بالصناعة الدوائية الوطنية عموما، فقد ارتفعت التغطية الى (40- 45%) من الاحتياجات المحلية، حيث جرى افتتاح ( 13) مصنعاً، مع وجود ( 19) مصنعاً قيد التأسيس، وايضاً ( 170) طلباً لتأسيس مصانع جديدة، بحسب البيان أيضا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
إدارة سد الموصل تطمأن العراقيين: الخزين المائي يغطي حاجة البلاد بالكامل
07:44 | 2025-08-19
حرارة منخفضة لاسبوع كامل وثلاث محافظات تدخل الثلاثينية
01:44 | 2025-09-06
إيرادات النفط العراقي تغطي 99.2% من الرواتب في النصف الأول من 2025!
03:57 | 2025-08-19
السوداني يطلق خط 400 ك.ف بقدرة 1000 ميكاواط لتعزيز منظومة الكهرباء الجنوبية
05:48 | 2025-10-27
السوداني
ميسان
محاليل وريدية
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
الصناعات الدوائية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
محافظة ميسان
الأمن الوطني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
28.86%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
27.07%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
25.09%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
18.98%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
مكتب السوداني يستعرض منجزات السنوات الثلاث: ملتزمون باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي
07:55 | 2025-10-27
السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمجسر دور النفط و7 مشاريع خدمية في ميسان
07:21 | 2025-10-27
السوداني لشيوخ السواعد: ملتزمون بتنفيذ برنامجنا والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية
06:21 | 2025-10-27
السوداني يطلق خط 400 ك.ف بقدرة 1000 ميكاواط لتعزيز منظومة الكهرباء الجنوبية
05:48 | 2025-10-27
العراق على مفترق اقتصادي: 15 تشريعاً حيوياً تنتظر التصويت في مجلس النواب
05:33 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.