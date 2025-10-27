السوداني: معمل ميسان سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية

وقال في بيان نقله مكتبه الإعلامي وورد لـ ، إن "الحكومة وضعت القطاع الصحي في سلم أولوياتها"، مؤكداً الثقة بـ"قدرات القطاع الخاص على تلبية الاحتياجات الوطنية من الأدوية والمستلزمات الطبية عبر تفعيل ، التي شهدت في آخر سنتين قصّة نجاح حقيقية، بوصفها ركيزة أساسية في الأمن الدوائي، الذي هو جزء من والقومي".وأضاف السوداني، أن "المصنع سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية، وسيعمل بتقنيات حديثة ومتطورة، وبخطوط إنتاجية ذات منشأ الماني".وبحسب البيان، جرى خلال السنتين الماضيتين افتتاح (5) مصانع جديدة للمحاليل الوريدية (المنقذة للحياة)، وارتفعت نسبة تلبية الطلب المحلي منها الى (70%) وصولا الى الاكتفاء الذاتي مطلع العام المقبل.وفي ما يتعلق بالصناعة الدوائية الوطنية عموما، فقد ارتفعت التغطية الى (40- 45%) من الاحتياجات المحلية، حيث جرى افتتاح ( 13) مصنعاً، مع وجود ( 19) مصنعاً قيد التأسيس، وايضاً ( 170) طلباً لتأسيس مصانع جديدة، بحسب البيان أيضا.