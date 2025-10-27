مكتب السوداني يستعرض منجزات السنوات الثلاث: ملتزمون باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، "تمرّ اليوم ثلاث سنوات على نيل رئيس وتشكيلة حكومته، الثقة في ، والمباشرة بالمهام الدستورية التنفيذية. وبهذه المناسبة، تجدد الحكومة التزامها الوطني والقانوني باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، على وفق أولوياته ومستهدفاته، بوصفه المسار الذي حظي بتأييد السلطة التشريعية، ومنهاج العمل الذي يلبي احتياجات أبناء شعبنا وطموحاتهم في كل أرجاء ".وأضاف البيان، "كما تؤكد (الحكومة) استثمار النجاحات المتحققة في معظم مجالات وجوانب الإجراءات التنفيذية، من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، وصناعة الفارق الذي يلمسه المواطن، في الاقتصاد، والمستوى المعاشي، والخدمات العامة، وتطوير المؤشرات الرقمية الملموسة في تراجع نسب الفقر والبطالة، وتوظيف الاقتصادية، ونمو البنى التحتية لتحقيق المزيد من معايير الرفاه الاجتماعي، وتدعيم السلم والاستقرار الذي ينعم به عراقنا الكبير، وشعبنا بكل اطيافه المتآخية. وإن كل ما تحقق، هو نتيجة مباشرة لإرادة وتطلعات أبناء شعبنا في البناء والإعمار، ونتيجة لاستدامة العمل الدؤوب لتحقيق الازدهار المنشود".وأتم البيان، "اليوم نتطلع الى تلبية الدستوري في الانتخابات التشريعية القادمة، وكلّنا ثقة بأن شعبنا الكريم سيواصل العطاء، وسيمضي الى الأمام من اجل تعزيز الدولة، وتقوية النظام الديمقراطي، وصيانة القرار المستقل الحر لإرادة العراقيين جميعاً".