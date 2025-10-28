العراق والأردن يناقشان سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545261-638972540791833965.jpg
العراق والأردن يناقشان سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
سياسة
2025-10-28 | 09:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
174 شوهد
بحث رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، مع الملك
الأردني عبد الله الثاني
اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، فضلاً عن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة.
وأكد رئيس الجمهورية، وفق بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، "حرص
العراق
على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".
من جانبه، رحب الملك
الأردني
باستضافة الرئيس العراقي والوفد المرافق له في قصر بسمان في العاصمة الأردنية عمان، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط العراق والأردن، ومؤكداً أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والتكامل الاقتصادي، وبما يعزز مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين.
وناقش الجانبان، وفق البيان، "سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي المشترك، وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع والأفراد بين البلدين، إضافة إلى تشجيع الشركات الأردنية والعراقية على الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".
كما تم التطرق إلى "التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكد الجانبان ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق العربي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والعمل على دعم الحلول السلمية للأزمات بما يضمن سيادة الدول وأمن أراضيها".
وفي الشأن الفلسطيني، جدد رشيد والملك الأردني "موقف العراق والأردن الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مؤكدين أهمية وقف التصعيد وحماية المدنيين، وضرورة تحرك
المجتمع الدولي
لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات
الشرعية
الدولية.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الجمهورية والملك
عبد الله الثاني
على ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين القيادتين، وبما يعزز وحدة الموقف، ويسهم في دعم
الأمن الإقليمي
والدولي، ويخدم مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والازدهار والتنمية.
وبحسب البيان، "عُقد بعد ذلك اجتماع موسع برئاسة رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
والملك
عبد الله الثاني بن الحسين
وحضور أعضاء الوفدين العراقي والأردني. وتمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية حجم التعاون والتبادل التجاري بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة إلى التأكيد على التنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي للسفير الروسي: المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق التعاون الدولي
06:53 | 2025-09-21
السامرائي يبحث آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن
15:52 | 2025-09-15
العراق والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني في القضايا المشتركة
10:12 | 2025-09-25
تعاون رياضي وشبابي بين العراق وأرمينيا: مذكرة تفاهم في الأفق
04:00 | 2025-08-31
العراق
الاردن
عبد الله الثاني بن الحسين
الأردني عبد الله الثاني
عبد اللطيف جمال رشيد
عبد الله الثاني
المجتمع الدولي
الأمن الإقليمي
السومرية نيوز
الله الثاني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
34.72%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
24.86%
05:37 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
21.4%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
اقتصاد
19.02%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
السامرائي يقود حملة "بناة العزم" للمشاريع الخدمية في بغداد
03:54 | 2025-10-28
السوداني: العراق بدأ تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق بمجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات
03:52 | 2025-10-28
مكتب السوداني يستعرض منجزات السنوات الثلاث: ملتزمون باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي
07:55 | 2025-10-27
السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمجسر دور النفط و7 مشاريع خدمية في ميسان
07:21 | 2025-10-27
السوداني: معمل ميسان سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية
06:54 | 2025-10-27
السوداني لشيوخ السواعد: ملتزمون بتنفيذ برنامجنا والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية
06:21 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.