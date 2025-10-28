مجلس الوزراء يقر مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد بمشاركة القطاع الخاص

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، انه "بسبب الحاجة لتطوير الخدمات في ، وضرورة المواءمة مع المعايير الدولية من حيث سلامة وأمن الطيران، وتراجع وجود شركات الطيران الدولية، ولأن تأمين تلك المعايير بحاجة الى إدارة ومشغل مختص وفعّال، فإن تحقيق كل ذلك يتطلب نفقات عالية، وبهدف الارتقاء بوضع المطار الحالي وصولاً الى العمل بمستويات تليق بسمعة ، فقد أقر مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل الدولي، من خلال المشاركة مع مشغّل عالمي من القطاع الخاص".وأضاف البيان "قد سبق التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC (أواخر عام 2023)، للعمل كاستشاري للحكومة، ومن أجل ضمان استقطاب شركات عالمية متخصصة، ولغرض اعداد الكراس الاستثماري للمطار وعرضه للاستثمار. وقد تقدم (14) ائتلافاً من مختلف الجنسيات في العالم لتأهيل وتشغيل المطار، وبعد تحليل العطاءت المقدمة، استبعد أربع ائتلافات لعدم توافقها مع المتطلبات من حيث الخبرة والكفاءة المالية".وأوضح البيان انه "في شهر آيار الماضي، أطلقت دائرة المطارات في تندر العطاءات للائتلافات العشرة التي اجتازت مرحلة التأهيل، وجرى تشكيل لجنة حكومية برئاسة وكيل وعضوية كل المعنيين في وزارة النقل لدراسة طلبات تقديم العروض/RFP المقدمة من قبل تلك الائتلافات بوجود الاستشاري، وقد انسحب عدد منها لعدم تمكنهم من تلبية جميع المتطلبات، وتقلصت الائتلافات الى خمسة، بعدها اندمج بعضهم لتنتهي الى ثلاثة ائتلافات تتمتع بالامكانية لتقديم العروض الفنية والتجارية في المحدد في التندر".وتابع ان "الائتلافات هي:1.ائتلاف CAAP، المكون من شركة (كوربروسيون امريكا للطيران)، و (امواج العالمية).2.ائتلاف ASYAD , المكون من YDA Insaat, lamar holding , Dublin airport authority , top engineering corporation.3.ائتلاف ERG International UK, يضم معه Terminal Yapi , ERG Insaat.وبين انه "بعد تحليل العطاء الفني للائتلافات الثلاثة، تم استبعاد ائتلاف ERG International لعدم تلبيته جميع المتطلبات الفنية".وأضاف البيان: "في 19 تشرين الأول 2025، تم استلام العروض المالية لائتلافي (CAAP و ASYAD) من قبل دائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل، وبحضور ممثلي كلا المتنافسين، وجرى فتح العطاءات المالية، وبعد تحليل العطاءات جرى اختيار ائتلاف (CAAP) كونه قدم عرضا ماليا افضل حيث ينص على أن تكون حصة المركزية بنسبة (43.05%) من الايراد الكلّي للمطار سنوياً وطيلة فترة الامتياز، وهو اعلى من العرض المالي المقدم من قبل ائتلاف (ASAYD) الذي تضمن حصة للخزينة المركزية ينسبة (38.05%) من الايراد الكلي للمطار سنويا".وتابع "قد تم تحديد الالتزامات على المستثمر الفائز بالعطاء بما يأتي:1.بناء صالة حديثة للمسافرين بكامل معداتها المطلوبة، متوافقة مع المعايير الدولية، وبسعة 9 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الاولى، لتصل في مرحلتها الثانية الى سعة 15 مليون مسافر سنوياً.2.تأهيل مدارج الطائرات وطرق الدرج وساحة وقوف الطائرات.3.نصب 15 جسراً لإركاب المسافرين.4.تشييد بناية متكاملة لسلطة .5.بناء صالة حديثة للشخصيات.6.بناء مرأب حديث للسيارات.7.إعادة تأهيل بناية الشحن الجوي.8.إعادة تأهيل منظومة الاطفاء، وتدريب كوادرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية ليكون مستوى التصنيف 9.9.بناء منظومة متكاملة لمياه الشرب، ومنظومة لإدارة النفايات.10.ادارة وتشغيل المطار وفقاً للمعايير الدولية، وبما يشجع في تنمية الحركة الجوية.11.دفع رواتب موظفي المطار وتنمية قدراتهم المهنية، من خلال التدريب وزيادة الخبرات.12.سيتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة تقدر بـ(1000) وظيفة لكل مليون مسافر جديد.13. سينفق المستثمر لتطوير المطار بحدود (764) مليون دولار، دون ان تنفق الحكومة دولاراً واحداً طيلة فترة عقد الامتياز.14. يعد هذا العقد الاستثماري من أفضل العقود الاستثمارية منذ عام 2006 من حيث العائد للخزينة المركزية والشفافية في الاحالة، علما أنه سبق وأن أحيلت ثلاثة مطارات للاستثمار هي (النجف، ، كركوك) في عهد الحكومات السابقة، ولم تحقق أي مردود مالي للخزينة المركزية، فيما سيوفر هذا المشروع الآلاف من فرص العمل الإضافية في المطار خلال مرحلة التأهيل وما بعدها.