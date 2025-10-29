السوداني: استمرار الاعمار والبناء والتنمية مرتبط بقرار الشعب العراقي يوم الانتخابات

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، اليوم الأربعاء، شيوخ ووجهاء عشيرة البركات ونخبها الأكاديمية والاجتماعية في مضيف النائب بمحافظة .وعبر ، عن تقديره العالي لأبناء عشيرة البركات، مؤكداً حرصه الدائم في كل زياراته للمحافظات على لقاء أبناء عشائرنا الكريمة التي قدمت التضحيات من اجل البلد، ولكونها السند الحقيقي للدولة، والداعم لإنجاز المشاريع وتوفير الخدمات، مبيناً أن زيارته الى المثنى تخللت افتتاح مشاريع مهمة وإطلاق العمل التنفيذي بمشاريع أخرى.وأشار الى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية السادسة، التي تعكس ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بعد عقود من فترة مظلمة عاشها في ظل النظام الدكتاتوري وارتكابه شتى أنواع الجرائم بحق أبناء شعبنا، وخوضه حروباً كلفت البلد الكثير.وتابع ان المشاركة الواسعة والواعية بالانتخابات أمر مهم، ويجب ان يكون الاختيار على أساس مشروع بناء الدولة وسلطة القانون فيها، مشيرا الى ان الانتخابات محطة مفصلية مهمة، ستحدد مصير البلد للأربع سنوات المقبلة، وان استمرار الاعمار والبناء والتنمية مرتبط بقرار الشعب العراقي يوم الانتخابات، ونتيجة اختياره.وأوضح، لدينا رؤية ومشروع، وعازمون على المضي بإكمالها، لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات، واعتمدنا في حكومتنا منهجاً ورؤية تقوم على أساس توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مبينا، عالجنا الكثير من المشاريع المتلكئة، التي تجاوز عددها 2500 مشروع، وأطلقنا مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، وخلال ثلاث سنوات من عمر حكومتنا، واجهنا مختلف التحديات، وتمكنا من تجاوزها رغم صعوبتها.وأكمل السوداني، اعتمدنا سياسة متوازنة للنأي بالعراق عن الحروب والصراعات في المنطقة، وتمكنا من حفظ امنه واستقراره، لافتا الى ان العراق اليوم محط احترام وتقدير من جميع دول المنطقة والعالم لدوره في تعزيز والدولي.