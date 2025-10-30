بغداد ولندن تبحثان التعاون في ثلاث مجالات

بحث ، الخميس، مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوب، التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية.

وقال في بيان، "تلقى رئيس ، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

وتناول الاتصال وفق البيان "التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، ومشاريع البنى التحتية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، نحو تعزيز التبادل والشراكة".

وأكد أن " منفتح على كل مجالات التعاون"، مشيرا الى أن "البيئة الاستثمارية في العراق تتطور بما يجذب ، وينمّي من فرص إسهامها في المشاريع الستراتيجية الكبرى التي انطلقت في البلاد".



من جانبها، أكدت رغبة بلادها في توثيق صلات التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وأشادت بالسياسات التي تتبعها الحكومة لتعزيز القدرات الاقتصادية للعراق.