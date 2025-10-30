مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته

وصف مبعوث الرئيس الأمريكي الى مارك سافايا، بالبلد المحوري في المنطقة، وفيما شدد على ضرورة أن يأخذ دوره الطبيعي، أشار الى أن أخذت خطوات مهمة حتى توجه البلد في الطريق الصحيح.



وقال سافايا في منشور على منصة "اكس"، على مدى الثلاث سنوات الماضية، أخذت خطوات مهمة حتى توجه البلد بالطريق الصحيح سياسيًا واقتصاديًا"، مضيفا " باشر يعود كدولة ذات سيادة، ويعمل على تقليل التأثيرات الخارجية، ولمّ السلاح بيد الحكومة ، وفتح أسواقه للشركات العالمية حتى تساعد بإعمار البلد وتطوير بناه التحتية الهشّة".

ولفت الى أن "حكومة وضّحت بصراحة لا يوجد مكان لجماعات مسلّحة تشتغل خارج سلطة الدولة"، مردفا "استقرار العراق وازدهاره يعتمد على توحيد القوات الأمنية تحت قيادة حكومة وحدة واحدة والقائد العام للقوات المسلحة، وبعلم واحد يمثّل كل العراقيين وبدون هذه الوحدة، سيادة العراق وتقدّمه تبقى بخطر".



وشدد المبعوث الأمريكي على أن "مصالح الشعب العراقي والمنطقة الأوسع تعتمد على عراق كامل السيادة، خال من التدخّل الخارجي الخبيث، بما فيه من ووكلائها، ومكرّس لخدمة مواطنيه والعيش بسلام مع جيرانه"، مضيفا "بهذا الإطار، الوحدة والتعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية ضرورية حتى نضمن أمن دائم، ونمو اقتصادي، وتماسك وطني".



وتابع أن "العراق بلد محوري بالمنطقة، ويجب أن يأخذ دوره الطبيعي بدعم السلام والأمن والاستقرار الإقليمي"، كاشفا "مهمّتي، نيابةً عن الرئيس ، أتواصل مع العراق وأدعم سعيه المستمر نحو الاستقرار والسيادة والازدهار".



وأشار الى أن العراق يبقى ذو أهمية كبيرة للمنطقة وللولايات المتحدة"، موضحا "سيبقى واحدا من أقوى وأعزّ شركاء ، وأنا ملتزم أعزّز هذه العلاقة أكثر وأنا أتسلّم هذا الدور المشرّف كمبعوث".