السيد الصدر يعلق على تحذير من "تزوير الانتخابات" القادمة

وجاء في وثيقة نشرها ، خلاصة رصد قدمت الى ، من بينها، ان الفاسدين يعملون على استغلال الأماكن التي يتواجد فيها أبناء وتزوير مراكزها الانتخابية بحجة القول بمشاركتهم وضرب مبدأ المقاطعة.وعلق السيد على ذلك قائلا ان "ألاعيبهم وأراجيفهم بدت واضحة فالفاسد لا يصدر منه إلا الفساد.. والتيار الشيعي الوطني ليس منهم ولا يقوم بتلك الأعمال التي لا تمت إلى نهجنا بصلة بل هي صراعات انتخابية بين الكتل والأحزاب بصورة غير مشروعة تزيد من عدم شرعية الانتخابات الهزيلة".