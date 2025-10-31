السوداني: انفقنا 12 تريليونا فقط على الخدمات.. و2582 مشروع متلكئ بعضها منذ 2005

وذكر للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " استقبل مجموعة من شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء والنخب الأكاديمية والاجتماعية من مناطق وأحياء؛ ، وحي العامل، والجهاد، جنوب العاصمة ".وأشار السوداني خلال اللقاء الى أن "الحكومة عملت خلال ثلاث سنوات من عمرها على تنفيذ اولويات البرنامج الحكومي، في إطار مشروع تضمن رؤية ومنهجية لبناء الدولة القائمة على خدمة الشعب وحفظ استقرار البلد".وأكد أن "الحكومة لم تتخلَّ عن مسؤلياتها، وعملت على وفق خطة وبرنامج لإكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإطلاق العمل بمشاريع جديدة"، مبيناً أن "الحكومة أنفقت (12) ترليون دينار فقط على وتمكنت من تحقيق انجازات كبيرة.".وأشار الى ان "الحكومة سخرت الجهود لإكمال المشاريع المتلكئة ولاسيما في القطاع الصحي، واكملنا مشاريع 8 مستشفيات في بغداد فقط"، معتبرا انه "لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل على المدى الطويل، لأنه عرضة لتقلبات الأسعار والاحداث بالمنطقة".وبين ان "الانفاق ارتفع بشكل كبير في ظل عجز الموازنة التي صوت عليها ، والبعض يتعمد تضليل الرأي العام لغايات خاصة"، مشيرا الى ان "مقدار انفاق الدولة عام 2024 كان (150) ترليون دينار من اصل موازنة مقدارها 220 ترليون دينار".وأوضح ان "الحكومة حريصة على تنفيذ الاصلاحات بمختلف القطاعات، شرط ألّا تمسَّ المواطنين من ذوي الدخل المحدود"، مبينا ان "الحكومة ورثت (2582) مشروعا متلكأ، بعضها منذ عام 2005 وبقيمة (131) ترليون دينار، وتم رسم ملامح السياسات والعلاقات الخارجية للعراق، وعلى أساس تبادل المنفعة والمصالح المشتركة وحفظ السيادة".