من فودافون إلى التشويش على GPS.. سلسلة إخفاقات تربك وزارة الاتصالات وتضعها في دائرة الاتهام

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من فودافون إلى التشويش على GPS.. سلسلة إخفاقات تربك وزارة الاتصالات وتضعها في دائرة الاتهام

سياسة

2025-10-31 | 13:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من فودافون إلى التشويش على GPS.. سلسلة إخفاقات تربك وزارة الاتصالات وتضعها في دائرة الاتهام
250 شوهد


تعيش وزارة الاتصالات حالة من الارتباك الإداري والتضارب في المواقف، بعد سلسلة من القرارات والعقود المثيرة للجدل التي وضعتها في مواجهة مباشرة مع البرلمان والجهات الرقابية.


فبين اتهامات بغياب الشفافية في التعاقد مع شركة “فودافون” الأجنبية، وفضيحة بيع خدمة الإنترنت لشركات الهاتف النقال بخصومات غير قانونية، وصولاً إلى التناقض العلني في ملف التشويش على أنظمة الملاحة العالمية (GPS)، يبدو أن الوزارة باتت عنواناً لأزمات متكررة تضرب ثقة الرأي العام وتثير تساؤلات حول كفاءة إدارتها وشفافية قراراتها.
*عقد فودافون.. شركة أجنبية بغطاء وطني
القضية الأبرز التي فجرت الجدل كانت في 11 كانون الأول 2024، حين كشف عضو لجنة الاتصالات النيابية كاروان علي يارويس عن توقيع وزارة الاتصالات عقداً مع شركة “فودافون” لتشغيل الرخصة الوطنية للهاتف النقال من الجيل الخامس، من دون علم البرلمان أو هيئة الإعلام والاتصالات.
يارويس قال في بيان رسمي إن “العقد تم توقيعه دون إعلان مناقصة أو فتح باب المنافسة، وبطريقة تخالف السياقات القانونية والأصول المتبعة”، مبيناً أن “الحكومة أعلنت في البداية نيتها التعاقد مع شركة وطنية، لكن ما حدث فعلياً هو منح المشروع لشركة أجنبية تحت مسمى وطني”.
ووفقاً ليارويس، فإن “إجراء المفاوضات خارج العراق وتوقيع العقد خلال جلسة واحدة فقط يثيران الشكوك حول النوايا الحقيقية والجهات المستفيدة”.
الانتقادات لم تتوقف عند اللجنة النيابية، إذ انضمت إليها عضو لجنة النزاهة سروة عبد الواحد، التي وصفت الخطوة بأنها “مخالفة صريحة للقانون وأصول التعاقد الحكومي”، مشيرة في تدوينة لها إلى أن “ذهاب الوزيرة إلى الإمارات لتوقيع العقد مع فودافون دون إعلان مناقصة وبدون تنافس يفتح باباً جديداً من ملفات الفساد داخل الوزارة”.
“شركة وطنية بهوية أجنبية”.. طمس الهوية العراقية
من جانبه، أكد الخبير في مجال الاتصالات علي أنور، في وقت سابق، أن “فكرة إنشاء شركة وطنية بتمويل حكومي أمر إيجابي، لكن التعاقد مع فودافون ينسف المفهوم الوطني بالكامل”.
وأشار أنور إلى أن “جزءاً من تمويل العقد سيؤخذ من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، أي من أموال المواطنين، ما يستوجب الشفافية الكاملة حول مصير تلك الأموال وطبيعة الاستثمار”.
وزاد من حدة الأزمة نفي شركة “فودافون” نفسها توقيع أي عقد رسمي مع الجانب العراقي في تلك المرحلة، وهو ما عده مراقبون دليلاً على ارتباك الوزارة وسوء التنسيق.
خصومات غير قانونية لشركات الهاتف النقال
وبعد أقل من عام على أزمة “فودافون”، فجر النائب كاروان يارويس مجدداً ملفاً جديداً في أيلول 2025، بعد كشفه وثيقة رسمية أرسلها إلى هيئة النزاهة الاتحادية، بشأن قيام وزارة الاتصالات ببيع خدمة الإنترنت لشركتي “زين العراق” و”آسياسيل” بخصم يصل إلى 45% خلافاً للسياقات القانونية.
وقال يارويس في مخاطبته الرسمية إن “القضية تمسّ المال العام بشكل مباشر وتستدعي تحقيقاً عاجلاً من هيئة النزاهة”، مضيفاً أن “مثل هذه التخفيضات تمثل تجاوزاً على حقوق الدولة وإضراراً بالخزينة العامة، خاصة في ظل غياب المبررات الاقتصادية أو التنافسية التي تبررها”.
وأعادت هذه الفضيحة فتح النقاش مجدداً حول العلاقة بين الوزارة وشركات الهاتف النقال، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب سوء الخدمة وارتفاع الأسعار وتراكم الديون المستحقة عليها لصالح الحكومة.
تشويش GPS.. تضارب وتخبط داخل الوزارة
ولم تتوقف إخفاقات وزارة الاتصالات عند الجانب المالي، بل امتدت إلى المجال التقني والأمني. ففي الشهر الحالي، تصاعد الجدل حول حالات التشويش التي طالت أنظمة الملاحة (GPS) في العاصمة بغداد، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
إذ أصدرت الوزارة بياناً نفت فيه “نفياً قاطعاً” قيامها بأي عمليات تشويش، مؤكدة أن “الأنباء عن تعطيل نظام الملاحة حتى انتهاء الانتخابات عارية عن الصحة”، ودعت وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة”.
لكن مسؤول وحدة الحوسبة السحابية في الوزارة تحسين هاني العامري، خرج بتصريح لوسيلة إعلام إماراتية، أكد فيه أن “التشويش على أنظمة الملاحة مثل GPS وGLONASS وGALILEO قد ازداد لأسباب أمنية تتعلق بحماية مراكز العد والفرز وقواعد بيانات الناخبين”.
هذا التناقض الفاضح بين البيان الرسمي وتصريحات أحد كوادر الوزارة أثار موجة من التساؤلات حول الجهة الحقيقية التي تدير هذا الملف الحساس، وما إذا كانت قرارات الوزارة تصدر من مركز موحد أو تتأثر بضغوط خارجية.
الارتباك في الموقف الرسمي انعكس سلباً على الشارع، إذ اشتكى المواطنون وسائقو الأجرة وعمال التوصيل من صعوبة استخدام تطبيقات الملاحة خلال تلك الفترة، ما تسبب بخسائر وأرباك واسع في الحركة داخل العاصمة.
وزارة بلا بوصلة واضحة
وبين صفقة فودافون الغامضة، والخصومات المشبوهة لشركات الهاتف النقال، وتضارب التصريحات بشأن التشويش على GPS، تبدو وزارة الاتصالات غارقة في دوامة من الملفات التي تفتقر للشفافية والتخطيط السليم.
ويرى مراقبون أن هذه السلسلة من الإخفاقات المتراكمة تعكس ضعفاً هيكلياً في إدارة الوزارة، وانفصالها عن الأطر القانونية والرقابية، ما جعلها ساحة مفتوحة لتضارب المصالح والنفوذ السياسي والاقتصادي.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
Play
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
Play
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
Play
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Play
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Play
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
Play
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Play
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
Play
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
Play
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
Play
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Play
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Play
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
Play
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Play
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30

اخترنا لك
السامرائي: الأنبار كانت وستبقى ركناً أساسياً في مشروع تحالف العزم الوطني
15:53 | 2025-10-31
السوداني: انفقنا 12 تريليونا فقط على الخدمات.. و2582 مشروع متلكئ بعضها منذ 2005
07:29 | 2025-10-31
خطبة جمعة النجف.. القبانجي: الطائفية لغة المهزومين.. والانتخابات القادمة "ساخنة"
06:36 | 2025-10-31
بعد تقرير امريكي.. الاتصالات توضح عقدها مع "شركة المهندس": حفر وصيانة ولا تدير الاتصالات في العراق
06:00 | 2025-10-31
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
05:18 | 2025-10-31
السيد الصدر يعلق على تحذير من "تزوير الانتخابات" القادمة
04:57 | 2025-10-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.