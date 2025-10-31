السامرائي: الأنبار كانت وستبقى ركناً أساسياً في مشروع تحالف العزم الوطني

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، انه "بحضور الآلاف من أبناء ، شارك رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي في الذي أقامه مرشح التحالف الحمّاد، بالتسلسل 1 عن القائمة رقم 241، وسط أجواء جماهيرية واسعة وحضور لافت لشيوخ ووجهاء وشخصياتها الاجتماعية".وأكد السّامرائي خلال كلمته أنّ "الأنبار كانت وستبقى ركناً أساسياً في مشروع تحالف "، مشدداً على "أهمية وحدة الصف ودعم المرشحين الأكفاء الذين يمثلون صوت المحافظة في بناء وخدمة أبنائه".وعبّر الحاضرون، بحسب البيان، عن "دعمهم الكبير للتحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وتحقيق آمالهم في التنمية والاستقرار".