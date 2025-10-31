السامرائي يوجه رسالة شديدة اللهجة الى المغرضين: تركتم وزارة التربية لانها فقيرة

وقال في كلمته: "كنت أتمنى أن نهتم بقضايا المغيبين في ومناطق أخرى، وأن يكون التنافس بيننا على من يخدم أبناء بلده أكثر، لا من يُسقط الآخر".وأضاف: "نحن لم نأتِ بوزير هدم المدارس وتركها مهدّمة، ولم نأتِ بوزير سرب الأسئلة وصرنا بسببه مضحكة للدول، وأنتم لم تتركوا عبثاً، بل لأنها فقيرة من حيث التخصيصات ولا يوجد فيها مليارات".وختم السامرائي بالقول: "أنتم تبحثون عن الوزارات التي فيها عقود وأموال ضخمة، أما التربية فهي وزارة فقيرة ولذلك تخلّيتم عنها، واللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجار، لأن بيتكم مفلّش أيها السياسي".