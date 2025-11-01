الملا يهاجم محاولات استغلال وزارة التربية انتخابياً

وقال الملا في تدوينة على منصة (X)، تابعتها ، ان "هناك هجمة ممنهجة تستهدف لتحقيق مكاسب انتخابية"، مؤكداً أن "فاقد القيم لا يصنع جيلاً، ولا يملك حتى حق الحديث عن التربية".وأضاف الملا أن "المؤسسة التربوية أسمى من عبث بعض الباحثين عن المكاسب الانتخابية الرخيصة"، مشيراً إلى أن "من يمتلك خبرة في سرقة الأموال لا يمكن أن يمتلك ثقافة صناعة الأجيال".