المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج الانتخابات

وقال عضو الفريق الإعلامي ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن “القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدّل نصّ على إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي"، مبيناً، أن "الأجهزة الانتخابية تنتج ثلاثة تقارير مرحلية (صباحي، ومنتصف اليوم، ونهائي)، وتُعرض نتائجها تباعاً أمام وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات ووسائل الإعلام".وتابع، أن "المفوضية أضافت، هذا العام، خيارات جديدة تمكّن المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الاطلاع على النتائج أولاً بأول داخل المراكز، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية".