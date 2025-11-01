السامرائي: بغداد كانت وستبقى مركز القرار الوطني

وقال اعلام التحالف في بيان، "بحضور الآلاف من أبناء العاصمة، شارك رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي في التجمع الانتخابي الذي أقامه مرشح التحالف الدكتور ، بالتسلسل “7” عن القائمة رقم 241، في منطقة الدورة جنوبي ، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وجمهور واسع من المواطنين".

وأكد السّامرائي خلال كلمته أنّ "بغداد كانت وستبقى الوطني"، مشدداً على أهمية "دعم المرشحين الأكفاء الذين يمثلون صوت العاصمة في مشروع تحالف العزم، الذي ينطلق من رؤية وطنية تسعى لبناء الدولة وتعزيز الاستقرار وخدمة أبناء جميعاً".



كما عبّر الحاضرون وفق البيان عن "دعمهم الكبير لتحالف العزم وبرنامجه وقيادته، وثقتهم بقدرة التحالف على تحقيق تطلعات المواطنين وتمثيلهم بمسؤولية في المرحلة المقبلة".